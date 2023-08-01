В Екатеринбурге автомобиль сбил семилетнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Lada Vesta сбил семилетнюю девочку на улице Софьи Перовской. ДТП произошло вчера около 17.15.По предварительным данным, водитель Lada Vesta ехал по улице Софьи Перовской со стороны Ольховской в сторону Пехотинцев и сбил девочку, перебегающую проезжую часть в неположенном месте.В результате ДТП пострадала семилетняя девочка. Ее доставили в больницу с переломом ноги.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, девочка выбежала на дорогу из-за стоящих машин в неположенном месте, тем самым подверг себя опасности.За рулем Lada Vesta находился 40-летний мужчина со стажем вождения 22 года. К административной ответственности привлекался два раза. Результаты медосвидетельствования показали, что мужчина был трезв.