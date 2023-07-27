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Жуткое ДТП с участием ребёнка и счастливым финалом случилось в Тавде
Стоп-кадр видео ВК-группы ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) / vk.com/ekb.serov
Удивительно крепкий ребёнок обнаружился в Тавде. Видео ДТП, в которое попала эта трёхлетняя девочка, леденит кровь и поражает счастливым финалом.
В коротком видеоролике, стремительно распространяющемся сейчас по соцсетям, видна часть окраинной улицы. Маленькая девочка стоит на обочине проезжай части и терпеливо дожидается, когда проедут машины. Но затем бросается наперерез быстро двигающегося автомобиля марки «KIA», видимо, по малости лет не сумев правильно оценить опасность.
Затормозить водитель не успел. Пытаясь объехать бегущего ребёнка, он крутанул руль не в ту сторону, и, наоборот, «догнал» малышку. Бампером машины девочку сильно ударило, да так, что она несколько метров пролетела в воздухе. После падения на землю, ещё несколько метров ребёнок кубарем прокатился до кустов.
Но поразительно: заканчивается ролик тем, что сбитая машиной девочка самостоятельно встаёт на ноги и, хоть и пошатываясь, но сама идёт в сторону дома.
Как стало известно чуть позже, ребёнок отлучился от дома, чтобы насобирать яблоки. После столкновения с машиной, девочку показали врачам. Но те, осмотрев несовершеннолетнюю жительницу Тавды, причин госпитализировать не нашли.
В коротком видеоролике, стремительно распространяющемся сейчас по соцсетям, видна часть окраинной улицы. Маленькая девочка стоит на обочине проезжай части и терпеливо дожидается, когда проедут машины. Но затем бросается наперерез быстро двигающегося автомобиля марки «KIA», видимо, по малости лет не сумев правильно оценить опасность.
Затормозить водитель не успел. Пытаясь объехать бегущего ребёнка, он крутанул руль не в ту сторону, и, наоборот, «догнал» малышку. Бампером машины девочку сильно ударило, да так, что она несколько метров пролетела в воздухе. После падения на землю, ещё несколько метров ребёнок кубарем прокатился до кустов.
Но поразительно: заканчивается ролик тем, что сбитая машиной девочка самостоятельно встаёт на ноги и, хоть и пошатываясь, но сама идёт в сторону дома.
Как стало известно чуть позже, ребёнок отлучился от дома, чтобы насобирать яблоки. После столкновения с машиной, девочку показали врачам. Но те, осмотрев несовершеннолетнюю жительницу Тавды, причин госпитализировать не нашли.
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