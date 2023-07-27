Возрастное ограничение 18+

Жуткое ДТП с участием ребёнка и счастливым финалом случилось в Тавде

20.52 Вторник, 1 августа 2023
Стоп-кадр видео ВК-группы ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) / vk.com/ekb.serov
Удивительно крепкий ребёнок обнаружился в Тавде. Видео ДТП, в которое попала эта трёхлетняя девочка, леденит кровь и поражает счастливым финалом.

В коротком видеоролике, стремительно распространяющемся сейчас по соцсетям, видна часть окраинной улицы. Маленькая девочка стоит на обочине проезжай части и терпеливо дожидается, когда проедут машины. Но затем бросается наперерез быстро двигающегося автомобиля марки «KIA», видимо, по малости лет не сумев правильно оценить опасность.

Затормозить водитель не успел. Пытаясь объехать бегущего ребёнка, он крутанул руль не в ту сторону, и, наоборот, «догнал» малышку. Бампером машины девочку сильно ударило, да так, что она несколько метров пролетела в воздухе. После падения на землю, ещё несколько метров ребёнок кубарем прокатился до кустов.

Но поразительно: заканчивается ролик тем, что сбитая машиной девочка самостоятельно встаёт на ноги и, хоть и пошатываясь, но сама идёт в сторону дома.

Как стало известно чуть позже, ребёнок отлучился от дома, чтобы насобирать яблоки. После столкновения с машиной, девочку показали врачам. Но те, осмотрев несовершеннолетнюю жительницу Тавды, причин госпитализировать не нашли.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Ещё одна девочка лечится в Екатеринбурге после падения из окна
27 июля 2023
В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа
27 июля 2023
Следственный комитет заинтересовался исчезновением девочки в Екатеринбурге
27 июля 2023
В Зеленой роще в Екатеринбурге девочка на электросамокате сбила ребенка
01 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Фигурант громкого дела по убийству согласился давать показания о взятках высокопоставленным силовикам из МВД и ФСБ, чтобы остаться на свободе

Документ подписан зампрокурора Свердловской области, при этом судьба документа остается загадкой
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:52 Жуткое ДТП с участием ребёнка и счастливым финалом случилось в Тавде
20:26 «Дикие» берёзки переехали в нижнетагильский парк Народный
19:45 Два пассажирских автобуса столкнулись в Академическом районе Екатеринбурга
19:16 Возле парка Маяковского в Екатеринбурге строят новую парковку
18:39 Новый год летом с забегом Дедов Морозов решили устроить в Арамили
18:18 Экология Орджоникидзевского района Екатеринбурга станет предметом исследований
17:50 Улицу Начдива Онуфриева перекроют в Екатеринбурге
17:21 В Нижнем Тагиле будут судить виновника смертельного ДТП
16:46 В ДТП на дублере Сибирского тракта пострадал подросток
16:24 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной
15:53 Массовая драка с вилами, топором и ножом произошла в Сухоложском районе
15:22 Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
15:05 Свердловские фитосанитары забраковали семена люцерны
14:55 Мэрия Артемовского выплатит компенсацию пострадавшей от нападения собаки девочке
14:23 Свердловский облсуд смягчил приговор фитнес-тренеру, которого обвинили в педофилии
13:55 Еще один парк обновят к 300-летию Екатеринбурга
13:21 В Екатеринбурге эвакуировали 30 человек из-за пожара в многоэтажке
12:58 Парень похитил у екатеринбурженки 2 млн рублей и проиграл их на ставках
12:22 Куйвашев анонсировал запуск «Ласточки» до Ирбита
11:52 В Свердловской области продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров
11:17 Свердловские колледжи с 2024 года планируют передать в ведомство профильных министерств
10:50 В Зеленой роще в Екатеринбурге девочка на электросамокате сбила ребенка
10:24 Екатеринбуржцев напугали звуки сирены
09:53 Мальчик перебегал дорогу в Екатеринбурге и попал под колеса иномарки
09:21 В Екатеринбурге изменилась нумерация трамваев и троллейбусов
21:09 «КАМАЗ» «догнал» фуру на 12-м километре ЕКАДа
Все новости Свердловской области
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
16:24 Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
14:38 Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
13:55 СМИ: в Республике Алтай упал вертолет Ми-8, погибли шесть человек
13:07 Военные удерживают свергнутого президента Нигера в его резиденции
12:31 В Совфеде заявили, что поправка об отказе в юрпомощи в военкоматах противоречит Конституции
11:44 В России предлагают ввести штрафы до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных
10:45 Военные Нигера объявили о госперевороте и свержении президента
18:40 Акции QIWI упали на фоне ограничений вывода средств с электронных кошельков
17:39 Обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина поместили в СИЗО
Все новости России и мира
20:52 Жуткое ДТП с участием ребёнка и счастливым финалом случилось в Тавде
20:26 «Дикие» берёзки переехали в нижнетагильский парк Народный
19:45 Два пассажирских автобуса столкнулись в Академическом районе Екатеринбурга
19:16 Возле парка Маяковского в Екатеринбурге строят новую парковку
18:39 Новый год летом с забегом Дедов Морозов решили устроить в Арамили
18:18 Экология Орджоникидзевского района Екатеринбурга станет предметом исследований
17:50 Улицу Начдива Онуфриева перекроют в Екатеринбурге
17:21 В Нижнем Тагиле будут судить виновника смертельного ДТП
16:46 В ДТП на дублере Сибирского тракта пострадал подросток
16:24 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Серафимы Дерябиной
15:53 Массовая драка с вилами, топором и ножом произошла в Сухоложском районе
15:22 Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
15:05 Свердловские фитосанитары забраковали семена люцерны
14:55 Мэрия Артемовского выплатит компенсацию пострадавшей от нападения собаки девочке
14:23 Свердловский облсуд смягчил приговор фитнес-тренеру, которого обвинили в педофилии
13:55 Еще один парк обновят к 300-летию Екатеринбурга
13:39 Ученые Пермского Политеха исследовали деформации земли космическими спутниками
13:33 В Пермском крае выявлено более 1160 га земли для развития туризма и жилищного строительства
13:21 В Екатеринбурге эвакуировали 30 человек из-за пожара в многоэтажке
12:58 Парень похитил у екатеринбурженки 2 млн рублей и проиграл их на ставках
12:22 Куйвашев анонсировал запуск «Ласточки» до Ирбита
11:52 В Свердловской области продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров
11:17 Свердловские колледжи с 2024 года планируют передать в ведомство профильных министерств
10:50 В Зеленой роще в Екатеринбурге девочка на электросамокате сбила ребенка
10:33 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с участницы преступной группы, осужденной за мошенничество
10:24 Екатеринбуржцев напугали звуки сирены
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK