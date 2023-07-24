Два пассажирских автобуса столкнулись в Академическом районе Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дорогу не смогли поделить два пассажирских автобуса в Екатеринбурге. Как результат — дорожно-транспортное происшествие с четырьмя пострадавшими.Столкновение двух автобусов произошло сегодня днём в Академическом административном районе Екатеринбурга. Примерно в 15:30 водитель автобуса №070, ехавшего по улице Краснолесья, не выдержал дистанцию и «догнал» впереди идущий автобус 14-го маршрута. Понятно, что рутинная поездка для обоих автобусов на этом и закончилась — они теперь требуют ремонта.Поездка к намеченным целям закончилась и для четырёх пассажиров столкнувшихся автобусов. В ДТП они получили достаточно серьёзные травмы, чтобы с места происшествия отправиться не по своим делам, а в больницу. Среди пострадавших есть и один несовершеннолетний 2012 года рождения.В связи с дорожно-транспортным происшествием прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку. В ходе проверки прокурорские работники выяснят, соблюдались ли требования законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которым принадлежат столкнувшиеся автобусы. В частности, будет проверено, проводился ли техосмотр транспортных средств перед выходом на линию и проводился ли медосмотр водителей.