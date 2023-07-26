В Нижнем Тагиле будут судить виновника смертельного ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет водитель Lada Priora, который устроил в апреле смертельное ДТП. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, утром 9 апреля водитель Lada Priora ехал по Южному подъезду к Нижнему Тагилу со скоростью, превышающей установленное ограничение, и при перестроении в крайнюю левую полосу не уступил дорогу автомобилю Renault. В результате столкновения Renault отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Kia Spectra.В ДТП водитель Kia Spectra 1950 года рождения получил травмы, от которых спустя несколько часов скончался в больнице.Также пострадала пассажирка легковушки – девочка 2008 года рождения. Она получила травмы, квалифицируемые экспертом как повлекшие тяжкий вред ее здоровью.После аварии водитель Lada Priora скрылся с места происшествия. Сотрудники ГИБДД задержали водителя в тот же день.Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.