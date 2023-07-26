В ДТП на дублере Сибирского тракта пострадал подросток



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на 11-м километре дублера Сибирского тракта «Камаз» врезался в Hyundai Accent. В ДТП пострадал 14-летний мальчик.Авария произошла сегодня в 11.20. По предварительным данным, водитель «Камаза» с прицепом ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди Hyundai Accent.В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир легковушки. Его доставили в больницу с травмой головы.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что за рулем «Камаза» находился 39-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Он сообщил, что ехал по средней полосе со скоростью 70 км/ч. Неожиданно из крайней правой полосы в левую полосу стал перестраивать автомобиль Hyundai. Водитель «Камаза» не успел затормозить и врезался в заднюю часть машины.