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В Екатеринбурге эвакуировали 30 человек из-за пожара в многоэтажке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке. Сообщение о возгорании поступило в 09.38.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь на площади 10 квадратных метров повредил вещи в квартире, расположенной на 25-м этаже. Самостоятельно из дома эвакуировались 28 человек, среди них шесть детей. Прибывшие огнеборцы с помощью масок «Самоспасатель» спасли двух человек, в том числе одного ребенка.
В тушении пожара участвовали 42 огнеборца, было задействовано 13 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 10.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11.02.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь на площади 10 квадратных метров повредил вещи в квартире, расположенной на 25-м этаже. Самостоятельно из дома эвакуировались 28 человек, среди них шесть детей. Прибывшие огнеборцы с помощью масок «Самоспасатель» спасли двух человек, в том числе одного ребенка.
В тушении пожара участвовали 42 огнеборца, было задействовано 13 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 10.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11.02.
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