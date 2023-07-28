В Екатеринбурге эвакуировали 30 человек из-за пожара в многоэтажке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке. Сообщение о возгорании поступило в 09.38.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь на площади 10 квадратных метров повредил вещи в квартире, расположенной на 25-м этаже. Самостоятельно из дома эвакуировались 28 человек, среди них шесть детей. Прибывшие огнеборцы с помощью масок «Самоспасатель» спасли двух человек, в том числе одного ребенка.В тушении пожара участвовали 42 огнеборца, было задействовано 13 единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 10.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11.02.