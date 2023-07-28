В Зеленой роще в Екатеринбурге девочка на электросамокате сбила ребенка





– добавили в ведомстве. «С учетом того, что данный случай касается малолетних детей, а также учитывая ряд иных обстоятельств, следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга инициирован вопрос об изъятии материала проверки в производство органов Следственного комитета. В случае изъятия материала следствием СКР будет проведен комплекс необходимых процессуальных действий, чтобы дать объективную правовую оценку инциденту»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В парке Зеленая роща в Екатеринбурге девочка на электросамокате сбила пятилетнего ребенка. Инцидент произошел вечером 31 июля.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, пятилетний мальчик гулял в парке со своей матерью, когда его сбила несовершеннолетняя девочка на электросамокате. Полиция проводит процессуальную проверку.Следственный комитет инициировал вопрос об изъятии в производство СКР материала проверки.