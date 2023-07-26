Мальчик перебегал дорогу в Екатеринбурге и попал под колеса иномарки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Kia Rio сбил мальчика, переходящего дорогу в неположенном месте. ДТП произошло вчера около 18.05 на улице Походной.По предварительным данным, водитель Kia Rio ехал по Походной со стороны Южного проезда в сторону Новинской и сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. При этом рядом находился регулируемый пешеходный переход.В результате ДТП мальчика доставили с различными травмами в больницу.Мама мальчика рассказала, что сын отпросился погулять. Когда он возвращался домой, то решил сократить путь и побежал через дорогу. По словам мамы, раньше мальчик всегда доходил до ближайшего пешеходного перехода и переходил дорогу по правилам.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что за рулем иномарки находился 47-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. К административной ответственности привлекался два раза. Результаты медосвидетельствования показали, что мужчина был трезв.