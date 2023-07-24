«КАМАЗ» «догнал» фуру на 12-м километре ЕКАДа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие сегодня в первой половине дня временно затруднило проезд по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Для устранения затора к месту происшествия пришлось вызывать кран.В «замес» на 12 километре ЕКАД попали сразу три машины — «КАМАЗ», фура и легковой автомобиль. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения водителем дистанции между попутными транспортными средствами, в результате чего «КАМАЗ» въехал в заднюю часть фуры. После столкновения двух «гигантов» смятой оказался и автомобиль отечественного производства.Смятые в ДТП транспортные средства разбросало по всем полосам, из-за чего на кольцевой образовалась гигантская пробка (некоторые очевидцы оценивают её протяжённость в семь километров). И только появление автокрана, с помощью которого расчистили затор, позволило возобновить нормальный трафик.К счастью, масштаб ДТП не привёл к жертвам. Все участники аварии остались живы. И чтобы понять, какая это удача, достаточно посмотреть на другие инциденты с «КАМАЗами», произошедшими в течение недели в разных концах страны. Новости о смертельных ДТП с участием грузовиков этой марки приходили последние пару дней из Оренбуржья, Татарстана, Ставропольского края, Владимирской области.