В Североуральске при спасении кошки погиб пожарный





– добавили в ведомстве. «Жасур Махсудович был добрым, отзывчивым и профессиональным сотрудником. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии. Главным управлением МЧС России по Свердловской области оказывается всесторонняя поддержка семье погибшего»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Североуральске в результате несчастного случая погиб командир отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда МЧС Жасур Рахимов.Как сообщает Е1.RU, Жасур Рахимов находился на дежурстве, когда поступило сообщение, что на столбе три дня сидит кошка и кричит. Он поехал спасти животное, но столб оказался под напряжение.Трагедия произошла 28 июля. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей на 32-м году жизни. У него остались жена и двое детей.