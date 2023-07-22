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Екатеринбуржцы на Porsche Cayenne упали с моста в Крыму
Скриншот видео ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»
Туристы из Екатеринбурга на Porsche Cayenne упали с Межениновского моста на железнодорожный путь в Феодосии. Инцидент произошел вчера утром.
В ГКУ «Крым-Спас» рассказали, что автомобиль пробил ограждение старинного моста и упал на железнодорожный путь. В результате пострадал один человек. Его доставили в больницу.
Место аварии оградили. По прибытии грузовика «Урал» с лебедкой, спасатели помогли эвакуировать автомобиль с железнодорожных путей.
Telegram-канал «ТалипоV Online» сообщает, что в Porsche Cayenne находились туристы из Екатеринбурга. По данным телеграм-канала, водитель скрылся с места происшествия, а пассажир находился в машине.
В ГКУ «Крым-Спас» рассказали, что автомобиль пробил ограждение старинного моста и упал на железнодорожный путь. В результате пострадал один человек. Его доставили в больницу.
Место аварии оградили. По прибытии грузовика «Урал» с лебедкой, спасатели помогли эвакуировать автомобиль с железнодорожных путей.
Telegram-канал «ТалипоV Online» сообщает, что в Porsche Cayenne находились туристы из Екатеринбурга. По данным телеграм-канала, водитель скрылся с места происшествия, а пассажир находился в машине.
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