Екатеринбуржцы на Porsche Cayenne упали с моста в Крыму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Туристы из Екатеринбурга на Porsche Cayenne упали с Межениновского моста на железнодорожный путь в Феодосии. Инцидент произошел вчера утром.В ГКУ «Крым-Спас» рассказали, что автомобиль пробил ограждение старинного моста и упал на железнодорожный путь. В результате пострадал один человек. Его доставили в больницу.Место аварии оградили. По прибытии грузовика «Урал» с лебедкой, спасатели помогли эвакуировать автомобиль с железнодорожных путей.Telegram-канал «ТалипоV Online» сообщает, что в Porsche Cayenne находились туристы из Екатеринбурга. По данным телеграм-канала, водитель скрылся с места происшествия, а пассажир находился в машине.