Возрастное ограничение 18+
На Белоярском водохранилище утонул ребенок
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На Белоярском водохранилище в Заречном ребенок утонул при катании на сап-борде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Трагедия произошла вчера вечером. Тело ребенка из воды достали водолазы Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Трагедия произошла вчера вечером. Тело ребенка из воды достали водолазы Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Найдена пропавшая в Белоярском районе девочка
24 июля 2023
24 июля 2023