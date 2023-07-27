На Белоярском водохранилище утонул ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Белоярском водохранилище в Заречном ребенок утонул при катании на сап-борде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Трагедия произошла вчера вечером. Тело ребенка из воды достали водолазы Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России.Следственные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.