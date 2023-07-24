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Два самокатчика столкнулись в Екатеринбурге
Фото: Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге столкнулись два электросамокатчика. ДТП произошло на проспекте Космонавтов.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу, недалеко от ТЦ «Белка» два самокатчика не поделили дорогу и столкнулись. Пострадали парень и девушка.
В ГИБДД рассказали, что самокаты неслись по тротуару навстречу друг другу. Пострадавших доставили в ГКБ №23. Молодой человек без сознания, а у девушки диагностировали перелом носа.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу, недалеко от ТЦ «Белка» два самокатчика не поделили дорогу и столкнулись. Пострадали парень и девушка.
В ГИБДД рассказали, что самокаты неслись по тротуару навстречу друг другу. Пострадавших доставили в ГКБ №23. Молодой человек без сознания, а у девушки диагностировали перелом носа.
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