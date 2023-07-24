В Свердловской области пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Валериановск Качканарского городского округа пропала 57-летняя Вера Валентиновна Градопольцева (Исакова). Ее местонахождение неизвестно с 23 июля. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 160 см, полное телосложение, светло-русые волосы с проседью. Во что женщина была одета на момент пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Веры Градопольцевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.