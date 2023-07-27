Два ребенка и один взрослый пострадали в ДТП на свердловской трассе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 06.00, в Свердловской области на 3-м километре трассы «Обход поселка Арти» столкнулись легковой автомобиль Lada Granta и фургон Citroen Jumper. В результате ДТП пострадали два ребенка и один взрослый.Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водитель Lada при проезде неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении приближающемуся справа Citroen, в последствие чего произошло столкновение.В результате аварии медицинская помощь потребовалась трем пассажирам: 51-летней женщине, 15-летней девочке и 12-летнему мальчику. Их доставили в ГБУЗ «Артинская ЦРБ».По итогам освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения установлено, что они были трезвыми в момент ДТП.