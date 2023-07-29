Пожар на площади 100 квадратов произошел в Краснотурьинске





– сказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Краснотурьинске на улице Полевой на территории частного жилого дома вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02.20, локализовать огонь пожарные смогли в 03.15 и в 03.57 его потушили.В результате пожара сгорел хозяйственный сарай и были повреждены кровля, стены и домашнее имущество в частном доме и гараже.О пострадавших информации нет.