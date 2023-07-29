Возрастное ограничение 18+
Пожар на площади 100 квадратов произошел в Краснотурьинске
Фото: Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Краснотурьинске на улице Полевой на территории частного жилого дома вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 100 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02.20, локализовать огонь пожарные смогли в 03.15 и в 03.57 его потушили.
В результате пожара сгорел хозяйственный сарай и были повреждены кровля, стены и домашнее имущество в частном доме и гараже.
О пострадавших информации нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02.20, локализовать огонь пожарные смогли в 03.15 и в 03.57 его потушили.
«В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава»,
– сказали в МЧС.
В результате пожара сгорел хозяйственный сарай и были повреждены кровля, стены и домашнее имущество в частном доме и гараже.
О пострадавших информации нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».