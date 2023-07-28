Пожар на площади 278 квадратов произошел в свердловском поселке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 28 июля, вечером в поселке Сабик Шалинского городского округа Свердловской области вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 278 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила диспетчеру в 20.09, локализовать огонь удалось в 21.10, потушили его в 22.00. В тушении были задействованы четыре единицы пожарной техники и 14 спасателей.В результате пожара сгорел частный жилой дом и надворные постройки рядом. О пострадавших информации нет.