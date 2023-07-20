Иномарка с прицепом перевернулась под Дегтярском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 28 июля, под городом Дегтярск произошло столкновение отечественного автомобиля с машиной иностранного производства. ДТП закончилось тем, что иномарка перевернулась вместе с прикрепленным к ней прицепом.Именно в прицеп автомобиля «Тойота» и врезался автомобиль «ВАЗ». Из-за перевернувшегося прицепа иномарка, совершавшая в момент столкновения поворот, тоже перевернулась. Это произошло примерно в полдень на автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово, — сообщает издание «Ревда-Инфо».Каким-то чудом происшествие обошлось без пострадавших. Медики приехавшей на место происшествия «Скорой помощи» осмотрели участников ДТП, но помогать водителям им не пришлось. Люди в обеих машинах не получили даже серьёзных царапин.