В Качканаре грузовик протаранил легковушки и стену жилого дома



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Качканаре грузовик Freightliner протаранил две легковушки и стену жилого дома. ДТП произошло на улице Свердлова в районе дома №26.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 38-летний водитель грузовика Freightliner, груженного асфальтоукладчиком, ехал по проспекту Дружинников в сторону улицы Свердлова, не справился с управлением и врезался в припаркованные Volkswagen Tiguan и Hyundai Elantra. Кроме того, грузовик протаранил стену жилого многоквартирного дома, на первом этаже которого находится офис.К счастью, люди в результате ДТП не пострадали. В легковушках в момент аварии людей не было. Машины получили механические повреждения.Автоинспекторы установили, что водитель Freightliner – житель Екатеринбурга. К административной ответственности привлекался три раза – за отсутствие полиса ОСАГО, несоблюдение требований дорожных знаков и за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги. Результаты освидетельствования показали, что в момент ДТП мужчина был трезв.