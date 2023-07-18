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В Новой Ляле пенсионерка ушла в лес и пропала
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Новой Ляле пропала 70-летняя Нина Алексеевна Воробьёва (Усатова). Она ушла в лес 26 июля и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 154 см, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волосы.
В последний раз женщину видели в зеленой камуфляжной куртке, синих джинсах и темных резиновых сапогах. С собой она брала коричневый рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Воробьёвой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 154 см, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волосы.
В последний раз женщину видели в зеленой камуфляжной куртке, синих джинсах и темных резиновых сапогах. С собой она брала коричневый рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Воробьёвой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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