В Новой Ляле пенсионерка ушла в лес и пропала

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Новой Ляле пропала 70-летняя Нина Алексеевна Воробьёва (Усатова). Она ушла в лес 26 июля и до сих пор не вернулась.Приметы пропавшей: рост 154 см, нормальное телосложение, карие глаза, каштановые волосы.В последний раз женщину видели в зеленой камуфляжной куртке, синих джинсах и темных резиновых сапогах. С собой она брала коричневый рюкзак.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Нины Воробьёвой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.