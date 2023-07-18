В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит пострадавшему ребенку 900 тысяч рублей

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля, сбивший ребенка на велосипеде, выплатит ему 900 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.9 апреля на улице Мира в селе Бордово водитель легковушки сбил несовершеннолетнего велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил открытый прелом левой голени и повреждение селезенки.После проверки прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила направила иск в Пригородный районный суд к виновному о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу ребенка 900 тысяч рублей.