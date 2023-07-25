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На трассе Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На 228-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов вечером 26 июля столкнулись два грузовика. В ДТП погиб один человек.
По предварительным данным, водитель большегруза «Чайка-Сервис» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего «КамАЗа» и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель «Чайки» скончался от несовместимых с жизнью травм.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что личность погибшего устанавливается. Назначенная представителями МВД экспертиза установит, были ли в крови у погибшего алкоголь или запрещенные вещества.
За рулем «КамАЗа» находился житель Югорска 1988 года рождения со стажем вождения 15 лет. Он ехал из Кушвы в сторону Серова. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв.
На участке трассы, где произошло ДТП, вчера вводилось временно ограничение движения транспорта. Сейчас последствия аварии уже ликвидировали, движение восстановлено.
По предварительным данным, водитель большегруза «Чайка-Сервис» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего «КамАЗа» и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель «Чайки» скончался от несовместимых с жизнью травм.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что личность погибшего устанавливается. Назначенная представителями МВД экспертиза установит, были ли в крови у погибшего алкоголь или запрещенные вещества.
За рулем «КамАЗа» находился житель Югорска 1988 года рождения со стажем вождения 15 лет. Он ехал из Кушвы в сторону Серова. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв.
На участке трассы, где произошло ДТП, вчера вводилось временно ограничение движения транспорта. Сейчас последствия аварии уже ликвидировали, движение восстановлено.
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18 июля 2023