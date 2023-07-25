На трассе Екатеринбург – Серов произошло смертельное ДТП



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 228-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов вечером 26 июля столкнулись два грузовика. В ДТП погиб один человек.По предварительным данным, водитель большегруза «Чайка-Сервис» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего «КамАЗа» и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель «Чайки» скончался от несовместимых с жизнью травм.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что личность погибшего устанавливается. Назначенная представителями МВД экспертиза установит, были ли в крови у погибшего алкоголь или запрещенные вещества.За рулем «КамАЗа» находился житель Югорска 1988 года рождения со стажем вождения 15 лет. Он ехал из Кушвы в сторону Серова. Результаты освидетельствования показали, что он был трезв.На участке трассы, где произошло ДТП, вчера вводилось временно ограничение движения транспорта. Сейчас последствия аварии уже ликвидировали, движение восстановлено.