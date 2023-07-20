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В Екатеринбурге водитель каршерингового автомобиля сбил 10-летнего велосипедиста
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге 26 июля водитель каршерингового Hyundai Solaris сбил 10-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по двору дома №8 на переулке Красный и сбил ребенка на велосипеде. В результате ДТП мальчика доставили с травмами в больницу.
Автомобилем управлял 28-летний мужчина со стажем вождения три месяца. Мужчину ранее уже четыре раза привлекали к административной ответственности
По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по двору дома №8 на переулке Красный и сбил ребенка на велосипеде. В результате ДТП мальчика доставили с травмами в больницу.
Автомобилем управлял 28-летний мужчина со стажем вождения три месяца. Мужчину ранее уже четыре раза привлекали к административной ответственности
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