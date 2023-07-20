В Екатеринбурге водитель каршерингового автомобиля сбил 10-летнего велосипедиста

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 26 июля водитель каршерингового Hyundai Solaris сбил 10-летнего ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris ехал по двору дома №8 на переулке Красный и сбил ребенка на велосипеде. В результате ДТП мальчика доставили с травмами в больницу.Автомобилем управлял 28-летний мужчина со стажем вождения три месяца. Мужчину ранее уже четыре раза привлекали к административной ответственности