При столкновении Audi и Volkswagen в Екатеринбурге пострадал ребенок

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Первомайской сегодня столкнулись Audi Q5 и Volkswagen Polo. В ДТП пострадал семилетний мальчик.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Audi Q5 ехала по улице Первомайской со стороны Мичурина в сторону Восточной и выехала на перекресток на красный свет, где столкнулась с Volkswagen Polo.В результате ДТП пострадал семилетний пассажир. Его доставили в больницу с травмой живота.За рулем Audi Q5 находилась 52-летняя женщина со стажем вождения 24 года. Ранее к административной ответственности она не привлекалась.