В Екатеринбурге будут судить виновника ДТП, в котором пострадал пассажир

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет 34-летний водитель Hyundai Solaris, устроивший ДТП, в котором пассажир получил серьезные травмы.По версии следствия, утром 21 марта водитель Hyundai Solaris ехал по правой полосе Екатеринбургской кольцевой автодороги в районе 90-го километра со скоростью не менее 100 км/ч при разрешенной скорости не более 90 км/ч. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и при затяжном повороте выехал за пределы проезжей части – в кювет. В результате автомобиль перевернулся.Пассажир, находившийся на переднем сиденье, в ДТП получил сочетанную травму туловища, верхних конечностей и левой нижней конечности. Эксперт расценил травму как повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью.Обвиняемый признал свою вину и добровольно возместил физический и моральный вред. Уголовное дело направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.