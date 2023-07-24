В ДТП на Полевском тракте погиб вылетевший из машины пассажир



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Полевском тракте Skoda Octavia врезалась в барьерное ограждение. ДТП произошло вчера в 23.24. В аварии погиб вылетевший из машины пассажир.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Skoda Octavia ехал по Полевскому тракту со стороны Горного Щита в сторону Екатеринбурга и врезался в барьерное ограждение. Пассажир иномарки выпал с переднего сиденья на проезжую часть. Двигавшийся следом ВАЗ-2111 сбил его.В результате ДТП погиб 60-летний мужчина, сбитый отечественной легковушкой. По предварительным данным, мужчина в момент ДТП, находясь еще в машине, не был пристегнут ремнем безопасности.42-летнего водителя Skoda Octavia доставили в ГКБ №24 с различными травмами.Стаж вождения водителя иномарки составляет 15 лет. Результаты освидетельствования показали, что мужчина был пьян – 1,036 промилле.За рулем ВАЗ-2111 находился 39-летний мужчина со стажем вождения девять лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 22 раз. Освидетельствование показалось, что водитель был трезв.