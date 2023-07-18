В посёлке под Нижним Тагилом минувшей ночью сгорела квартира

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Кто бы мог подумать, что ванная комната может оказаться точкой возникновения возгорания, но в посёлке Северный, что возле Нижнего Тагила, именно так и случилось. Пожар начался с ванной и перекинулся на остальную жилплощадь.Возник пожар в поселковой квартире на улице Щорса посреди ночи. Задержавшаяся допоздна хозяйка квартиры была неприятно удивлена, когда, вернувшись домой, обнаружила своё жилье объятым пламенем и заволоченным дымом. Женщина спешно вызвала пожарных.На вызов прибыли 4 единицы техники в сопровождении 9 человек из личного состава пожарной части. С возгоранием они справились быстро, но дом всё равно пришлось эвакуировать: из-за распространения горения по этажам возникал риск отравления других жильцов. Всего свои квартиры вынужденно покинули 6 человек.Как сообщает информационное агентство новостей «Между строк» со ссылкой на пресс-службу МЧС, причину пожара уже удалось установить. Возгорание в ванной комнате в доме на поселковой улице Щорса произошло из-за короткого замыкания электропроводки.