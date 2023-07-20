Молодой человек попал под трамвай в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Серьёзные травмы получил молодой человек на улице Технической в Екатеринбурге. Он попал под трамвай, когда выходил из киоска, расположенного слишком близко к рельсам.Городской портал E1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга сообщает, что у 20-летнего потерпевшего диагностирован целый ряд травм. Помимо обычных ссадин и ушибов, есть и серьёзные — перелом плеча и черепно-мозговая травма. С места происшествия его увезли на «Скорой» в больницу.Несчастный случай произошёл днём, 25 июля. Молодой человек заходил за покупками в киоск на Технической, а на выходе оказался перед рельсами на пути следования трамвая 10 маршрута. По мнению многих жителей города, которые делятся комментариями в соцсетях, причина случившегося заключается в том, что киоск расположен слишком близко от трамвайных путей. Другие «диванные эксперты» уверены, что виноват сам потерпевший, поскольку был недостаточно бдителен.