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В посёлке Первомайский появился серийный автовандал
Фото: ВК-группа «Берёзовский. Новости золотого города» / vk.com/zg66ru
Случай массового автовандализма произошёл в посёлке Первомайский под Берёзовским. Неизвестный ненавистник машин за ночь исцарапал полтора десятка автомобилей.
Преступление против личной движимой собственности местных жителей было совершенно с воскресенья на понедельник. Судя по характеру царапин, злоумышленник (или группа злоумышленников) шли по улице и уродовали все попадавшиеся им по дороге машины. Причём, как сообщает пользователь ВК-группы «Берёзовский. Новости золотого города», повреждены оказались обе стороны машин. То есть, вандал задерживался возле каждой и каждую обходил кругом, чтобы оставить царапины и справа, и слева.
Всего пострадало от 15 до 20 автомобилей, но в полицию с заявлениями пока обратилось только 5 человек с просьбой отыскать вредителя. Владельцы машин, ставших жертвами вандала, просят поделиться информацией о личности злоумышленника (контактный телефон указан в упомянутой ВК-группе).
Преступление против личной движимой собственности местных жителей было совершенно с воскресенья на понедельник. Судя по характеру царапин, злоумышленник (или группа злоумышленников) шли по улице и уродовали все попадавшиеся им по дороге машины. Причём, как сообщает пользователь ВК-группы «Берёзовский. Новости золотого города», повреждены оказались обе стороны машин. То есть, вандал задерживался возле каждой и каждую обходил кругом, чтобы оставить царапины и справа, и слева.
Всего пострадало от 15 до 20 автомобилей, но в полицию с заявлениями пока обратилось только 5 человек с просьбой отыскать вредителя. Владельцы машин, ставших жертвами вандала, просят поделиться информацией о личности злоумышленника (контактный телефон указан в упомянутой ВК-группе).
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