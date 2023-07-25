На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Республике Алтай перевернулся грузовик с 16 туристами из Екатеринбурга. Группа ехала на Каракольские озера.Как сообщает МЧС России, в ДТП пострадали 11 человек, среди них шесть детей. Один человек погиб. Пострадавших доставили в местную больницу.По данным свердловского департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, поездку екатеринбуржцы организовали самостоятельно. Группа не пользовались услугами туроператоров и не была зарегистрирована.Минздрав Свердловской области связался с Минздравом Алтая. Пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. Пока что подключения системы здравоохранения Свердловской области к ее оказанию не требуется.