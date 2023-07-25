Пьяный водитель «десятки» вылетел с дороги в Богдановичском районе



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Богдановичском районе сегодня днем пьяный водитель ВАЗ-2110 устроил ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.По предварительным данным, 60-летний водитель ВАЗ-2110 ехал домой от родственников из села Троицкое. Перед тем как сесть за руль, мужчина выпил две бутылки водки. В районе седьмого километра автодороги «Троицкое – В. Полдневая» водитель потерял контроль над управлением машиной и выехал с проезжей части. Автомобиль опрокинулся, врезался дорожный знак и кустарники.В результате ДТП водитель получил с ушиб таза. Его доставили в больницу.Результат освидетельствования показал у мужчины наличие 0,931 мл на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Автоинспекторы составили в отношении водителя административные материалы за пьяное вождение и повреждение дорожного знака