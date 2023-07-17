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На трассе Екатеринбург – Тюмень водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовик
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota врезался в грузовик. Погиб водитель легковушки.
Авария произошла вчера около 15.30 на 186-м километре трассы. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 69-летний водитель Toyota ехал в сторону Тюмени и по неизвестной причине врезался в стоящий на правой полосе грузовик.
Водителя легковушки доставили в Пышминскую ЦРБ с различными травмами. В больнице он скончался. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
За рулем Toyota находился житель Талицы, он возвращался домой из гостей с Перми.
Водитель грузовика рассказал автоинспекторам, что остановился на правой полосе дороги, чтобы подкачать заднее левое колесо. Он выставил знак аварийной остановки, надел сигнальный жилет и включил аварийную сигнализацию.
Авария произошла вчера около 15.30 на 186-м километре трассы. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 69-летний водитель Toyota ехал в сторону Тюмени и по неизвестной причине врезался в стоящий на правой полосе грузовик.
Водителя легковушки доставили в Пышминскую ЦРБ с различными травмами. В больнице он скончался. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
За рулем Toyota находился житель Талицы, он возвращался домой из гостей с Перми.
Водитель грузовика рассказал автоинспекторам, что остановился на правой полосе дороги, чтобы подкачать заднее левое колесо. Он выставил знак аварийной остановки, надел сигнальный жилет и включил аварийную сигнализацию.
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