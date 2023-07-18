В Тавде пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер





– добавили в полиции Тавды. «Сообщение о пропаже поступило в дежурную часть полиции вечером 23 июля от супруги. Сотрудниками полиции опрошены все знакомые и близкие пропавшего. На сегодняшний день представители ОВД Тавды совместно с сотрудниками ГУФСИН, МЧС, кинологами и волонтерами продолжают прочесывать лес в поисках мужчины»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Тавде пропал 82-летний Геннадий Николаевич Спицын. 23 июля ушел в лес и до сих пор не вернулся. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы.В последний раз мужчину видели в серо-зеленом камуфляжном костюме, черных резиновых сапогах и серо-зеленой камуфляжной фуражке.Розыском пропавшего занимаются волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Геннадия Спицына, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт»), 8 (343) 60-5-29-61 (полиция Тавды) или 112.