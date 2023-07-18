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В Тавде пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Тавде пропал 82-летний Геннадий Николаевич Спицын. 23 июля ушел в лес и до сих пор не вернулся. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы.
В последний раз мужчину видели в серо-зеленом камуфляжном костюме, черных резиновых сапогах и серо-зеленой камуфляжной фуражке.
Розыском пропавшего занимаются волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Геннадия Спицына, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт»), 8 (343) 60-5-29-61 (полиция Тавды) или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы.
В последний раз мужчину видели в серо-зеленом камуфляжном костюме, черных резиновых сапогах и серо-зеленой камуфляжной фуражке.
Розыском пропавшего занимаются волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Геннадия Спицына, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт»), 8 (343) 60-5-29-61 (полиция Тавды) или 112.
«Сообщение о пропаже поступило в дежурную часть полиции вечером 23 июля от супруги. Сотрудниками полиции опрошены все знакомые и близкие пропавшего. На сегодняшний день представители ОВД Тавды совместно с сотрудниками ГУФСИН, МЧС, кинологами и волонтерами продолжают прочесывать лес в поисках мужчины»,
– добавили в полиции Тавды.
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