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В Екатеринбурге будут судить водителя фургона, насмерть сбившего женщину
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить 61-летнего водителя фургона, который насмерть женщину. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 22 апреля водитель фургона «Белава-1220Х0» двигался задним ходом по улице Донбасской со стороны переулка Никольского в направлении улицы Машиностроителей и сбил женщину-пешехода.
В результате ДТП женщина получила сочетанную механическую травму головы, туловища и конечностей, от которой скончалась на месте происшествия.
После инцидента водитель фургона явился с явкой с повинной и полностью признал свою вину.
Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, 22 апреля водитель фургона «Белава-1220Х0» двигался задним ходом по улице Донбасской со стороны переулка Никольского в направлении улицы Машиностроителей и сбил женщину-пешехода.
В результате ДТП женщина получила сочетанную механическую травму головы, туловища и конечностей, от которой скончалась на месте происшествия.
После инцидента водитель фургона явился с явкой с повинной и полностью признал свою вину.
Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
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