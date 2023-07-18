В Екатеринбурге будут судить водителя фургона, насмерть сбившего женщину

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить 61-летнего водителя фургона, который насмерть женщину. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, 22 апреля водитель фургона «Белава-1220Х0» двигался задним ходом по улице Донбасской со стороны переулка Никольского в направлении улицы Машиностроителей и сбил женщину-пешехода.В результате ДТП женщина получила сочетанную механическую травму головы, туловища и конечностей, от которой скончалась на месте происшествия.После инцидента водитель фургона явился с явкой с повинной и полностью признал свою вину.Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.