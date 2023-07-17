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Двое детей сбежали из детского сада в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге двое детей самостоятельно ушли из детского сада во время прогулки. СКР проводит проверку.
Инцидент произошел днем 24 июля. Двое шестилетних детей ушли во время прогулки из детского сада. Спустя некоторое время их случайно увидела на улице сестра одного из ребят. Она и привела детей обратно в детский сад.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что организована процессуальная проверка из-за того, что воспитатель не заметила отсутствие двух своих воспитанников.
Инцидент произошел днем 24 июля. Двое шестилетних детей ушли во время прогулки из детского сада. Спустя некоторое время их случайно увидела на улице сестра одного из ребят. Она и привела детей обратно в детский сад.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что организована процессуальная проверка из-за того, что воспитатель не заметила отсутствие двух своих воспитанников.
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