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Жители Красноуфимска обнаружили в лесу снаряд
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
В Красноуфимске местные жители нашли в лесу боеприпас. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
Сотрудники группы разминирования ОМОН обследовали боеприпас и установили, что это 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом.
Снаряд мог представлять угрозу для людей. В связи с этим саперы уничтожили боеприпас.
Сотрудники группы разминирования ОМОН обследовали боеприпас и установили, что это 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом.
Снаряд мог представлять угрозу для людей. В связи с этим саперы уничтожили боеприпас.
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