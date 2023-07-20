Жители Красноуфимска обнаружили в лесу снаряд

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Красноуфимске местные жители нашли в лесу боеприпас. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Сотрудники группы разминирования ОМОН обследовали боеприпас и установили, что это 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом.Снаряд мог представлять угрозу для людей. В связи с этим саперы уничтожили боеприпас.