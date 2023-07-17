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В столкновении с грузовиком на ЕКАД погиб водитель легковушки
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На 28-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик МАЗ. В ДТП погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
По предварительной информации, сегодня утром 30-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по ЕКАД со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.
Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого установят окончательную причину аварии.
По предварительной информации, сегодня утром 30-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по ЕКАД со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.
Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия.
По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого установят окончательную причину аварии.
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