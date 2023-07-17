В столкновении с грузовиком на ЕКАД погиб водитель легковушки



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

На 28-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик МАЗ. В ДТП погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.По предварительной информации, сегодня утром 30-летний водитель ВАЗ-2114 ехал по ЕКАД со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм на месте происшествия.По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого установят окончательную причину аварии.