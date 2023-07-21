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Один лесной пожар продолжает действовать в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Таборинском районе ликвидировали лесной пожар площадью три гектара. Теперь в Свердловской области действует только один природный пожар.
Как заявляют в департаменте информполитики региона, пожар площадью 1,4 тысячи гектаров, расположенный в Невьянском районе, локализован и не распространяется.
В тушении пожара участвуют более 100 человек, задействовано 12 единиц техники.
Как заявляют в департаменте информполитики региона, пожар площадью 1,4 тысячи гектаров, расположенный в Невьянском районе, локализован и не распространяется.
В тушении пожара участвуют более 100 человек, задействовано 12 единиц техники.
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