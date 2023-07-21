Один лесной пожар продолжает действовать в Свердловской области

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Таборинском районе ликвидировали лесной пожар площадью три гектара. Теперь в Свердловской области действует только один природный пожар.Как заявляют в департаменте информполитики региона, пожар площадью 1,4 тысячи гектаров, расположенный в Невьянском районе, локализован и не распространяется.В тушении пожара участвуют более 100 человек, задействовано 12 единиц техники.