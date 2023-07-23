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Автобус №37 и легковушка столкнулись в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня утром столкнулись автобус №37 и легковушка. ДТП произошло на перекрестке Блюхера – Сахалинская.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, автобус ехал со стороны моста в сторону центра, а автомобиль выезжал с поворотом налево.
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что на место происшествия выехали автоинспекторы. Причины ДТП выясняются.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев, автобус ехал со стороны моста в сторону центра, а автомобиль выезжал с поворотом налево.
В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что на место происшествия выехали автоинспекторы. Причины ДТП выясняются.
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