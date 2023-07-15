Свердловская команда спортсменов-велосипедистов попала в ДТП с лесовозом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 22 июля, в Челябинской области трассы на 13-м километре Кыштым – Большие Егусты в аварию с участием лесовоза попала свердловская команда спортсменов-велосипедистов. В результате ДТП пострадали шесть человек.Как сообщили в департаменте информационной политики, среди пострадавших тренер команды и сами спортсмены, из которых двоим по 20 лет и троим по 15. В момент аварии они находились на обочине дороги.По предварительным данным, водитель автомобиля «Урал-4320» с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем УАЗ. От удара автомобили вынесло на обочину, где стояла Toyota с велосипедистами.Сейчас спортсмены находятся в больнице Кыштыма. Известно, что в территориальном центре медицины катастроф Свердловской области уже связались с коллегами из Челябинской области. По их данных, угрозы для жизни пострадавших нет.По поручению губернатора в соседний регион выехал министр спорта Леонид Рапопорт.