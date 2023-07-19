Пропавшего в свердловском поселке пенсионера ищут уже неделю

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Зыряновский Алапаевского городского округа пропал 67-летний Александр Алексеевич Татаринов. Его ищут уже почти неделю – с 15 июля.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.Когда мужчину видели последний раз, он был одет в черную кожаную куртку, штаны цветы хаки и кепку того же цвета.Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по Алапаевску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионера, просят сообщать информацию по телефону + 7 (343) 463-42-25 или 112.