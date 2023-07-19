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Пропавшего в свердловском поселке пенсионера ищут уже неделю
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В поселке Зыряновский Алапаевского городского округа пропал 67-летний Александр Алексеевич Татаринов. Его ищут уже почти неделю – с 15 июля.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
Когда мужчину видели последний раз, он был одет в черную кожаную куртку, штаны цветы хаки и кепку того же цвета.
Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по Алапаевску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионера, просят сообщать информацию по телефону + 7 (343) 463-42-25 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
Когда мужчину видели последний раз, он был одет в черную кожаную куртку, штаны цветы хаки и кепку того же цвета.
Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по Алапаевску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионера, просят сообщать информацию по телефону + 7 (343) 463-42-25 или 112.
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В Алапаевске уже неделю ищут пропавшую пенсионерку
19 июля 2023
19 июля 2023