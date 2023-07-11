Тройное столкновение на дороге Нижней Туры устроил пьяный водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Накануне вечером, 19 июля, в Нижней Туре случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобиль. Виновник аварии оказался пьян.Авария произошла в 21:07 на улице Чапаева. Как сообщили сотрудники ГИБДД, 44-летний водитель автомобиля «ГА3-3110», не соблюдал боковой интервал до автомобиля «Шевроле-Клан», за рулём которого сидел его ровесник. Машины столкнулись и «зацепили» третью — «ВА3-21150», управляла которой 30-летняя женщина.Мужики отделались потерей нервных клеток, а вот женщине пришлось обращаться за медицинской помощью в «Нижнетуринскую городскую больницу».Меж тем, виновник ДТП, житель города Лесной, оказался в состоянии алкогольного опьянения. Это было установлено посредством алкотектора, который показал 1,123 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении водителя (к слову, ранее уже замеченному за подобным нарушением) составлено несколько административных протоколов. Его «ГА3-3110» поместили на специализированную стоянку.