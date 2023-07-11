Два случая травмирования на рельсах произошли сегодня в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 20 июля, в Екатеринбурге один за другим произошли инциденты травмирования граждан на рельсах. В одном случае человек попал под трамвай, в другом — под поезд.На станции Ботанической Свердловской железной дороги на пути следования тепловоза оказалась женщина. Пострадавшая выжила, но получила серьёзную травму. С открытым переломом бедра она была госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу № 24. По данному факту Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По предварительным выводам, в случившемся виновата сама пострадавшая — она попыталась перейти железнодорожные пути в неустановленном месте.Второй инцидент с травмированием человека на рельсах произошёл на улице Пехотинцев Железнодорожного административного района города. Попавший под трамвай мужчина лишился ноги. Его также на «Скорой» отвезли в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, — сообщает телеграм-канал «Бандитский центр».