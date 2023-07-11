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Грибник нашел в лесу в Свердловской области ручную гранату
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
Грибник обнаружил в лесу около железнодорожной станции в Верхнепышминском городском округе ручную гранату.
В управлении Росгвардии по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что опасный предмет грибник нашел в лесу недалеко от ж/д станции ОП 479 километр. На место прибыли бойцы группы разминирования екатеринбургского ОМОН. Они выяснили, что ржавый боеприпас – ручная граната РКГ-42 с запалом без чеки.
Ручная граната представляла угрозу для людей. В связи с этим боеприпас уничтожили.
В управлении Росгвардии по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что опасный предмет грибник нашел в лесу недалеко от ж/д станции ОП 479 километр. На место прибыли бойцы группы разминирования екатеринбургского ОМОН. Они выяснили, что ржавый боеприпас – ручная граната РКГ-42 с запалом без чеки.
Ручная граната представляла угрозу для людей. В связи с этим боеприпас уничтожили.
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