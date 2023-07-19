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Годовалому малышу стало плохо во время авиарейса Сочи – Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На борту самолета, летевшего из Сочи в Екатеринбург, 19 июля маленькому ребенку стало плохо. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу.
Как добавила девушка, ребенку примерно 1-1,5 года.
В пресс-службе аэропорта Кольцово подтвердили информацию о происшествии. По прилете в Кольцово малышу оказали первую помощь, затем его доставили в больницу.
«Он начал захлебываться рвотой, были судороги. Мужчина с женщиной откачали малыша. Из самолета его выносили в сознании. В аэропорту встретила скорая помощь»,
– рассказала очевидица.
Как добавила девушка, ребенку примерно 1-1,5 года.
В пресс-службе аэропорта Кольцово подтвердили информацию о происшествии. По прилете в Кольцово малышу оказали первую помощь, затем его доставили в больницу.
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