В ночном ДТП в Верхней Туре пострадала юная пассажирка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в городе Верхняя Тура Свердловской области произошла авария. В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Характерно, что за рулём разбившегося авто сидел водитель, немногим старше пострадавшей.Авария произошла в ночь со вторника на среду — 19 июля в 00:35. Машина марки «ВАЗ-21140» следовал по улице Машиностроителей, когда её водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Ход вышедшей из-под контроля легковушки остановил только столб опоры ЛЭП. В результате девушка 2007 года рождения получила травму ноги. После того, как бригада «Скорой помощи» доставила её в центральную городскую больницу Красноуральска, пострадавшей поставили диагноз «повреждение коленного сустава».Водитель «ВАЗа» 2007 года рождения не пострадал. Степень его вины в произошедшем устанавливается. А вот вину родителей его несовершеннолетней пассажирки уже установили — поскольку их дочь в ночное время оказалась на улице без контроля взрослых, их привлекут к административной ответственности по пункту 1 статьи 5.35 КоАП РФ, — пишет паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».