В Алапаевске уже неделю ищут пропавшую пенсионерку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске пропала 81-летняя Тамара Ивановна Письменских. Ее местонахождение неизвестно с 13 июля.Приметы пропавшей: рост 155-160 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, короткие седые волосы.В день пропажи пенсионерка была одета в белую футболку с голубыми полосами и темные спортивные штаны.Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Алапаевску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Тамары Письменских, просят сообщиться информацию по телефону + 7 (343) 463-42-25 или 112.