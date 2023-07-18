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В Алапаевске уже неделю ищут пропавшую пенсионерку
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Алапаевске пропала 81-летняя Тамара Ивановна Письменских. Ее местонахождение неизвестно с 13 июля.
Приметы пропавшей: рост 155-160 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, короткие седые волосы.
В день пропажи пенсионерка была одета в белую футболку с голубыми полосами и темные спортивные штаны.
Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Алапаевску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Тамары Письменских, просят сообщиться информацию по телефону + 7 (343) 463-42-25 или 112.
Приметы пропавшей: рост 155-160 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, короткие седые волосы.
В день пропажи пенсионерка была одета в белую футболку с голубыми полосами и темные спортивные штаны.
Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Алапаевску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Тамары Письменских, просят сообщиться информацию по телефону + 7 (343) 463-42-25 или 112.
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