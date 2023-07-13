С начала года вандалы уничтожили в Свердловской области 86 мусорных баков



Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»





– отметил начальник отдела эксплуатации «Спецавтобазы» Павел Хатько. «Из-за злоумышленников, которые устраивают пожары на контейнерных площадках, в первую очередь, страдают местные жители. Мусоровоз не может загрузить и вывезти отходы с площадки, на которой произошел пожар. И, там происходят захламления и переполнения контейнерных площадок»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала года вандалы уничтожили 86 мусорных баков. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе регоператора «Спецавтобаза».Поджоги зарегистрированы на 51 площадке в области. В Екатеринбурге из-за 29 поджогов пострадало 46 мусорных баков. Лидером по числу пожаров на площадках и испорченных баков стал Железнодорожный район. Там злоумышленники подожгли 18 площадок, из-за чего в негодность пришли 25 контейнеров.В Верх-Исетском районе из-за поджигателей уничтожено восемь контейнеров на пяти площадках, в Ленинском – два контейнера, в Октябрьском – восемь баков на двух площадках, в Кировском – два контейнера на двух площадках, а в Орджоникидзевском – один бак.Самый крупный пожар в Свердловской области произошел в поселке Рассоха Белоярского городского округа. Там за раз сгорели пять контейнеров на улице Озерной. Всего в результате двух поджогов в поселке пострадало девять баков.Очевидцев поджога контейнеров просят сообщать об этом в правоохранительные органы и «Спецавтобазу», позвонив по телефону «горячей» линии 8 (800) 775-00-96 или отправив обращение через мессенджеры или СМС на номер 8 (912) 6900-700.