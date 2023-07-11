На Серовском тракте водитель грузового фургона протаранил машины и насмерть сбил пешехода



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Серов водитель грузового фургона протаранил три автомобиля и сбил трех пешеходов. В ДТП один пешеход погиб. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.Водитель грузового фургона Isuzu ехал в районе 19-го километра Серовского тракта. По предварительной информации, он отвлекся на документы, из-за чего потерял контроль над транспортом, выехал на правую обочину и протаранил стоящие автомобили Citroen, Mercedes и Opel, а также сбил трех пешеходов.В результате ДТП один пешеход погиб. Еще двое получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. Одна из пострадавших – 15-летняя девочка.В ГИБДД добавили, что у одного из стоящих на обочине автомобилей пробило колесо. Для помощи к водителю подъехали близкие, они помогали заменить покрышку. В этот момент произошла авария.Органы внутренних дел проводят проверку по факту смертельного ДТП.