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В Дегтярске пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Дегтярске пропала 79-летняя Парасковья Петровна Шалыгина (Любенко). Она ушла из дома 17 июля и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
В день пропажи пенсионерка была одет в зеленую ветровку, черную юбку, черные колготки, черные полуботинки и серо-зеленую косынку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей пенсионерки, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.
В день пропажи пенсионерка была одет в зеленую ветровку, черную юбку, черные колготки, черные полуботинки и серо-зеленую косынку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей пенсионерки, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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