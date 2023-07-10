В Дегтярске пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Дегтярске пропала 79-летняя Парасковья Петровна Шалыгина (Любенко). Она ушла из дома 17 июля и до сих пор не вернулась. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.В день пропажи пенсионерка была одет в зеленую ветровку, черную юбку, черные колготки, черные полуботинки и серо-зеленую косынку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей пенсионерки, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.